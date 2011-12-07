Более 560 земских врачей и фельдшеров Татарстана получили компенсационные выплаты

За семь лет 565 татарстанских специалистов получили единовременные компенсационные выплаты в рамках госпрограмм «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Всего с 2012 по 2018 год единовременная компенсационная выплата была предоставлена 551 врачу и 14 фельдшерам с высшим и средним медицинским образованием, привлеченным для работы в сельской местности. Согласно госпрограммам, размер единовременной компенсационной выплаты для врача составляет 1 млн рублей, а для фельдшера — 500 тысяч рублей.