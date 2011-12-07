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Челнинских рыбаков оторвало на льдине

Мужчин оперативно спасли.
В Набережных Челнах 10 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине, пишут «Челнинские известия». Инцидент случился в районе нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС в вечернее время, но спасатели вовремя пришли на помощь пострадавшим. Никому из 10 рыбаков помощь врачей не понадобилась. Спасенные спешно разбежались с места инцидента.
КВ
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