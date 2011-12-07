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До конца года в Татарстане откроют 29 детских садов

Это позволит создать более 6 тысяч мест.
До конца года в Татарстане откроют 29 детских садов, приводит слова министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова ИА «Татар-информ». 27 объектов возводятся в рамках национального проекта «Демография». Открытие такого количества детсадов позволит создать в РТ более 6 тыс. мест. Программа строительства детсадов будет продолжена и в дальнейшем, что позволит, по планам, обеспечить всех нуждающихся детей местами в дошкольных образовательных организациях к 2022 году.
КВ
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