До конца года в Татарстане откроют 29 детских садов, приводит слова министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова ИА «Татар-информ». 27 объектов возводятся в рамках национального проекта «Демография». Открытие такого количества детсадов позволит создать в РТ более 6 тыс. мест. Программа строительства детсадов будет продолжена и в дальнейшем, что позволит, по планам, обеспечить всех нуждающихся детей местами в дошкольных образовательных организациях к 2022 году.