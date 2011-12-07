Флаг WorldSkills Kazan пересечет Северный полярный круг

Эстафета флага мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills сегодня пересечет Северный полярный круг и доберется до столицы Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарда. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».Флаг будет задействован завтра, 19 марта, в церемонии открытия IV Арктического образовательного форума. «Сегодня флаг пройдет церемонию пересечения Полярного круга, его чествование запланировано на церемонии открытия форума 19 марта», – пояснила главный специалист отдела регионального развития окружного Департамента образования Татьяна Шевяхова.Российский этап эстафеты флага WorldSkills стартовал в августе 2018 года в ходе финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. Всего он должен затронуть 24 субъекта Федерации – регионы, где расположены крупнейшие предприятия страны.Кроме того, флаг совершит путешествие по Татарстану, побывав в 43 муниципальных районах и двух городах РТ. Финальной точкой эстафеты станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.