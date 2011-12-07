Из Казани можно будет улететь в Астрахань

Самолеты CRJ-200, рассчитанные на 50 мест, будут доставлять пассажиров к месту назначения три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время, проведенное в полете, составит менее двух часов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика «ЮВТ АЭРО».