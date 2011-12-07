Капремонт-2019 в детских садах Казани: что изменится?

В 2019 году в столице Татарстана капитальный ремонт пройдет в 16 детских садах. Впервые за время работы программы увеличится перечень обязательных работ. Он расширится с 9 до 15. Помимо стандартных замен окон, кровли, санузлов и так далее, будут установка малых архитектурных форм, ремонт пищеблока, беседок, поставка мебели, оборудования и инвентаря, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.