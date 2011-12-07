Казань вошла в ТОП-3 популярных городов для отдыха в мае

Столица РТ заняла второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в мае, гласит сайт бронирования жилья. Лидирует в рейтинге Санкт-Петербург. Отметим, что Казань обогнала Москву, Петрозаводск и Нижний Новгород. В среднем туристы планируют остаться в городе на трое суток и потратить 4,2 тысячи рублей в день.