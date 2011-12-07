Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казань вошла в ТОП-3 популярных городов для отдыха в мае

Возглавляет рейтинг Санкт-Петербург.
Столица РТ заняла второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в мае, гласит сайт бронирования жилья. Лидирует в рейтинге Санкт-Петербург. Отметим, что Казань обогнала Москву, Петрозаводск и Нижний Новгород. В среднем туристы планируют остаться в городе на трое суток и потратить 4,2 тысячи рублей в день.
КВ
Лента новостей