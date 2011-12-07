Казанские меломаны рукоплескали французскому пианисту Жан-Иву Тибоде

В сопровождении Государственного симфонического оркестра РТ под управлением дирижера Александра Сладковского музыкант исполнил романтический Концерт №5 для фортепиано с оркестром» своего земляка композитора Камиля Сен-Санса. Произведение очень светлое, мажорное и жизнеутверждающее. Зал был полон. Чтобы послушать коллегу, в тот вечер, кажется, собрались все казанские пианисты и любители фортепианной музыки. Зрители стояли в проходах и гроздьями висели на балконе. Французский пианист, который выступает с оперными звездами, работает в кино, играет джаз, полностью оправдал надежды публики. Она была от его игры в восторге, наградив музыканта криками «Браво» и несмолкающими аплодисментами. На бис Жан-Ив Тибоде сыграл два томных сентиментальных произведения.