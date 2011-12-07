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Названы победители в конкурсе «Лидеры России» от Татарстана

Победителями от Республики Татарстан стали Рустем Гумеров и Владимир Жаворонков.
17 марта в Сочи прошла церемония закрытия финала конкурса управленцев «Лидеры России», сообщается на официальном сайте конкурса. Победителями от Республики Татарстан стали Рустем Гумеров (Казань, «СтандартПроект») и Владимир Жаворонков (Казань, Республиканский клинический онкологический диспансер).В заключительном этапе, который проходил с 13 марта в Сочи, приняли участие 300 конкурсантов. Всего победителями стали 104 человека из 30 регионов страны. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей». 
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