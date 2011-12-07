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В Казани откроют оперную студию для детей

В 2019 году капитальный ремонт планируют начать в культурных центрах «Залесный» и «Чулпан».
Большие реставрационные работы предстоят во дворце культуры имени Саид-Галеева, который недавно получил статус вновь выявленного объекта культурного наследия. В этом году планируется завершить реконструкцию культурного центра «Сайдаш». На его базе планируется создание оперной студии, которую будет курировать заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. 
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