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В Казани полицейские задержали мужчину, укравшего сумку у пенсионерки

Преступление было совершено в Советском районе города.
В Казани полицейские задержали мужчину, который украл у пенсионерки сумку, сообщает «Татарстан-24». Преступление было совершено поздно вечером в Советском районе. Злоумышленник долго выслеживал жертву и шел за пенсионеркой до неосвещенного участка дороги. Здесь он выхватил сумку из рук женщины и скрылся. Момент совершения преступления попал на камеру видеонаблюдения. 32-летнего казанца полицейские оперативно задержали по месту жительства.
КВ
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