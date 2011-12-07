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Жительница Казани едва не погибла от горящего дивана

Сигнал о пожаре поступил в 21:36.
В многоэтажке на ул. Чуйкова в выходные произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. В квартире на втором этаже горел диван и постельные принадлежности. Помещение было сильно задымлено. Для эвакуации 50-летней хозяйки квартиры пожарные надели на нее маску от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
КВ
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