Жительница Казани едва не погибла от горящего дивана

В многоэтажке на ул. Чуйкова в выходные произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. В квартире на втором этаже горел диван и постельные принадлежности. Помещение было сильно задымлено. Для эвакуации 50-летней хозяйки квартиры пожарные надели на нее маску от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.