Казанцев приглашают присоединиться к экоакции, направленной на борьбу с борщевиком

В Казани пройдет экологическая акция, направленная на борьбу с ядовитым растением. Разросшийся борщевик будут выкапывать с территории «Русско-Немецкой Швейцарии».

Как сообщили организаторы, на этой территории растут очень редкие растения, которые могут исчезнуть из-за борщевика, который высасывает из почвы полезные вещества, разрушает экосистему и вытесняет другие растения. Сейчас ядовитое растение разрослось на 10 из 30 га особо охраняемой природной территории.

Известно, что борщевик Сосновского вредит также и здоровью людей, поскольку его сок при попадании на кожу человека вызывает сильные ожоги. Поэтому экологи советуют активистам прийти в закрытой защитной одежде, резиновых перчатках и сапогах. Лопаты и перчатки организаторы выдадут на месте.

Мероприятие пройдет 24 апреля. Сбор участников будет организован в 10:00 под мостом Миллениум и на улице Бари Галеева,16.