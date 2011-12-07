Выступать в шоу подравшиеся в Казани слонихи больше не будут, их отправили на пенсию

Стало известно о судьбе слоних, поднявших шумиху на одном из представлений казанского цирка. Животных отправили на заслуженный отдых в Крым, об этом сообщает «Интерфакс».

По словам владельца парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олега Зубкова, психика животных искалечена из-за цирковой жизни. Поэтому было принято решение отправить слоних, которые больше 40 лет выступали в шоу, на заслуженный отдых в Крым.

Всего слонихи побывали в 20 странах мира. Сейчас они будут жить в самом большом российском слоновнике с озером, его площадь составляет пять гектаров. В случае возобновления их агрессивного поведения животных разделят. Одну из них увезут в ялтинский зоопарк «Сказка».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что представлений с участием слонов в Казанском цирке больше не будет. Решение принято после нападения животного на сотрудника цирка.

Перед этим журналист Илья Варламов высказался о работе казанского цирка, в котором недавно одно из представлений закончилось дракой слоних. Позже к активистам, возмутившимся этим инцидентом, присоединялся пилот команды Mercedes-AMG Petronas F1 Team Льюис Хэмилтон.