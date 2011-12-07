Минниханов предложил включить СМИ в список пострадавших от «коронакризиса» отраслей

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил включить СМИ в список отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Такое обращение поступило к и. о. премьер-министра РФ Андрею Белоусову, сообщает «Коммерсантъ».

Минниханов отметил, что сейчас региональным изданиям приходится работать в условиях резкого снижения объемов рекламного рынка, что привело к упадку объемов реализации печатных газет. Это, по мнению президента РТ, грозит прекращению деятельности СМИ и тем самым лишит действенных каналов коммуникации органов власти с татарстанцами. Также это может повлиять на общественно-политическую стабильность и безопасность республики.