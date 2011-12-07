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Регбийный клуб «Стрела» в новом сезоне хочет побороться за медали

Официально новый сезон в России должен стартовать 13 июня.

В предыдущем сезоне регбисты «Стрелы» заняли третье место в высшей лиге и обеспечили себе повышение в классе. Последний раз «Стрела играла в премьер-лиге России в сезоне 2012/13.

Президент клуба Альфред Хисамов уточнил, что официально перед клубом не ставится конкретной задачи, но состав команды подобрался крепкий, и команда вполне может побороться за медали, пишут РИА Новости.

Официально новый сезон в России должен стартовать 13 июня. К этому времени должен завершиться ремонт на стадионе «Тулпар» - планируется реконструировать поле и заменить газон.

КВ
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