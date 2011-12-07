Учителя Татарстана обсудили современные тенденции в российском образовании

Татарстанские педагоги провели вебинар по теме «Современные тенденции в российском образовании: решение проблемы повышения качества образования», сообщили в пресс-службе минпросвещения РТ.

Мероприятие проходило на базе челнинской кадетской школы «Калкан». В нем приняли участие педагоги из школ Набережных Челнов, Института развития образования РТ и КГЭУ.

В ходе вебинара сотрудники образовательных организаций обсудили вопросы качества образования, методики подготовки к ВПР, формы работы детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и другие.