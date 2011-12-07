Учителя Татарстана обсудили современные тенденции в российском образовании

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Татарстанские педагоги провели вебинар по теме «Современные тенденции в российском образовании: решение проблемы повышения качества образования», сообщили в пресс-службе минпросвещения РТ.
Мероприятие проходило на базе челнинской кадетской школы «Калкан». В нем приняли участие педагоги из школ Набережных Челнов, Института развития образования РТ и КГЭУ.
В ходе вебинара сотрудники образовательных организаций обсудили вопросы качества образования, методики подготовки к ВПР, формы работы детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и другие.