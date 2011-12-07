Дина Гарипова пожелала Маниже победы на «Евровидении», спев на татарском

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Известная казанская исполнительница Дина Гарипова пожелала участнице конкурса «Евровидение» от России Маниже победы. Пост поддержки певица опубликовала в своём Инстаграм-аккаунте.
«Манижа, я желаю тебе победы!» — подписала она его на трёх языках — русском, татарском и английском.
В посте Гарипова опубликовала видео со строчками конкурсной песни Манижи Russian woman — «Русская женщина», перепетой на татарском с характерными для татар мелодическими особенностями.
Конкурс «Евровидение» стартует сегодня, 18 мая в Нидерландах. Соревноваться певцы из многих стран будут до 22 мая. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3.