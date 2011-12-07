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Дина Гарипова пожелала Маниже победы на «Евровидении», спев на татарском

Певица из России Манижа сегодня выступит на песенном конкурсе под номером 3.

Известная казанская исполнительница Дина Гарипова пожелала участнице конкурса «Евровидение» от России Маниже победы. Пост поддержки певица опубликовала в своём Инстаграм-аккаунте.

«Манижа, я желаю тебе победы!» — подписала она его на трёх языках — русском, татарском и английском.

В посте Гарипова опубликовала видео со строчками конкурсной песни Манижи Russian woman — «Русская женщина», перепетой на татарском с характерными для татар мелодическими особенностями.

Конкурс «Евровидение» стартует сегодня, 18 мая в Нидерландах. Соревноваться певцы из многих стран будут до 22 мая. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3.

КВ
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