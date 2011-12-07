ГИБДД РТ собирается снизить скорость электросамокатов и устроить для них официальные парковки

В Казани необходимо упорядочить парковочные места для электросамокатов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

«Во-первых, сейчас прорабатывается инициатива по упорядочиванию парковок для электросамокатов, чтобы они не стояли по всему городу, их места должны быть четко определены и согласованы с исполкомом. Во-вторых, — это снижение их скорости до 10 километров в час по тротуарам, скорость можно регулировать с помощью определённых программ», — сказал спикер.

Он отметил, что постановка электросамокатов должна осуществляться именно на согласованных парковках, и палатная сессия проката не должна быть завершена пока он не будет поставлен на специально отведенную парковку.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах погибла девушка, выехав на самокате на запрещающий сигнал светофора.