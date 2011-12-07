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На праймериз «Единой России» заявилось много новичков в политике

50 процентов желающих принять участие в предварительном голосовании - это волонтеры, общественники и представители соцсферы.

Итоги выдвижения кандидатов на предварительное голосование подвели в «Единой России». По сравнению с прошлыми выборами депутатов Госдумы (прошли в 2016-м году), число участников на праймериз возросло в два раза.

Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений, сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

Отмечается, что половина участников предварительного голосования — это волонтеры, общественники и представители соцсферы и впервые участвует в политической деятельности.

«Очевидно, сработал призыв Владимира Путина к добровольцам, потому что треть списка — это те, кто активно и настойчиво проявил себя во время борьбы с пандемией в волонтерских организациях», — отметил Карелин.

Напомним, что регистрация избирателей продлится до 28 мая.

КВ
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