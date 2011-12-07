Поисковики из РТ помогли идентифицировать троих погибших в Великой отечественной войне

Поисковики и Татарстана помогли идентифицировать троих погибших в Великой отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В работе экспедиции приняли участие 75 человек, бойцы поисковых отрядов из Республики Татарстан („Бентос“, „Разведка“, „Снежный десант“ КФУ, „Поисковая Тропа“, „Легион“, „Книга Памяти-КАИ“, „Химик“)», — говорится в сообщении.

По итогам экспедиции в Ленинградской области захоронили останки 130 солдат и командиров.

Поисковикам удалось восстановить следующие персональные данные: Ефимов Николай, капитан, 1916 года рождения, уроженец Ленинградской (ныне Новгородской) области; Вахрамеев Алексей, красноармеец, 1922 года рождения уроженец Омской области; Тарасевич Василий, красноармеец, 1922 года рождения уроженец Омской области.