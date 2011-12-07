Пострадавшему в ДТП с трамваями водителю в Казани ампутировали ногу, сообщили в пресс-службе казанской больницы №7.

Напомним, что вчера сосудистые хирурги успешно провели экстренную операцию 50-летнему водителю трамвая, который из-за пренебрежения дистанцией столкнулся с другим. Ногу удалось пришить, пациент находился в реанимации в тяжелом состоянии. Однако сегодня ее пришлось ампутировать, она не прижилась.

«Ситуация, к сожалению, изменилась. Начался абсцесс», — констатировали в клинике.