Родители учеников первого класса гимназии №175 просят представить к награде трёх учителей

Родители учеников «1Г» класса гимназии №175 обратились к Рустаму Минниханову с ходатайством о представлении к государственной награде учителей, оперативно отреагировавших в момент трагедии и сохранившие жизни 29 детей.

В письме сообщается, что классный руководитель Халиулина Эльмира Фаритовна получила удар выбитой взрывом дверью, но при этом смогла эвакуировать всех 29 детей, когда на этаже велась стрельба.

Также в письме упоминаются учителя физической культуры Смелов Руслан Александрович и Лекомцев Даниил Фёдорович, которые руководили процессом эвакуации и принимали детей с улицы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент РФ Владимир Путин поручил наградить сотрудников казанской гимназии №175, защитивших детей.