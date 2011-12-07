Татарстан выбран первым регионом для проведения пилотного ИТ-Хакатона для молодёжи

В Татарстане с 20 по 28 мая впервые будет проходить «ИТ-хакатон — CULTURE OUTSIDE BORDERS». ИТ-Хакатон — это соревнование активной молодёжи в области разработок и программирования. Пилотное мероприятие будет проходить в режиме онлайн.

Участники продемонстрируют свои знания в четырёх разных направлениях:

-Сервис по генерации контента для мероприятий;

-Цифровые помощники — «чат-боты» в сфере культуры;

-Цифровой сервис «Культурный дневник» для школьников;

-Цифровой сервис для распознавания визуального контента и интерактивного взаимодействия с ним.

Как отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова, для решения насущных задач, необходимо привлекать молодые умы. Обратная связь для лучших решений участников — это большая помощь в реализации идей в сфере культуры.

Участниками Хакатона могут сдать школьники от 14-17 лет. График проведения мероприятия выглядит так: С 17 по 19 мая — подача заявок, 20–26 мая — проведение Хакатона в онлайне, 27–28 мая — защита наиболее перспективных проектов, 31 мая — награждение победителей. Победитель получат право пилотирование проекта у реального заказчика и возможность представить решение потенциальным заказчикам

Участие в мероприятии бесплатное, подать заявку можно на здесь.