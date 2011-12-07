В этом году в водоемах Татарстана утонули 8 человек

За текущий год в водоемах Татарстана утонули восемь человек. Среди погибших был один ребенок, еще семь человек были спасены.

В ГУ МЧС России по РТ пояснили, что вода еще недостаточно прогрелась. Однако, в связи с наступлением жаркой погоды, татарстанцы не дождались официального начала купального сезона, выбрав небезопасные места для купания. Это привело к гибели восьми человек.

В пресс-службе ведомства напомнили, что за купание в необорудованном месте нарушителям грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что за сутки в Казани из воды спасатели вытащили трех человек.