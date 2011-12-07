В июне пассажирам казанского трамвая представят аудиоспектакль

Казанский театр юного зрителя готовит для пассажиров трамвая спектакль-променад под названием «Ночной трамвай».

Известно, что действие спектакля будет проходить на протяжении всего следования маршрута. Стартовой и финальной остановкой станет «Станция метро «Проспект Победы». Курсировать «Ночной трамвай» будет по пятницам и субботам, начало постановки в 23:00.

Пассажирам, вошедшим в трамвай на начальной остановке, выдадут наушники, в которых будут слышать представление актеров. Главным героем постановки станет молодой мотоциклист, который волею судьбы заточен в этот трамвай и всеми силами пытается выйти из него. Участвовать в спектакле смогут сразу 21 человек.

По словам главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева, «Ночной трамвай» на городском кольцевом маршруте будет курсировать до этой осени. Билеты можно будет приобрести на сайте театра.