В Казани к выписке готовят десятилетнего мальчика, которого впал в кому после нападения собак в Осиново

В Казани на выписку готовят покусанного собаками мальчика. Как подтвердили корреспонденту «КВ» в ДРКБ, десятилетнего мальчика, которого едва не загрызли собаки в посёлке Осиново, готовят к выписке.

В медучреждении сказали, что раны заживают, состояние стабилизировалось, он чувствует себя хорошо и готов отправиться домой.

Напомним, ЧП произошло 29 апреля. Собак, напавших на ребёнка, смогли отогнать случайные очевидцы. После этого в республике всерьёз взялись за проблему безнадзорных животных.