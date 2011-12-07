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В Казани к выписке готовят десятилетнего мальчика, которого впал в кому после нападения собак в Осиново

Ребёнок чувствует себя удовлетворительно и готов ехать домой.

В Казани на выписку готовят покусанного собаками мальчика. Как подтвердили корреспонденту «КВ» в ДРКБ, десятилетнего мальчика, которого едва не загрызли собаки в посёлке Осиново, готовят к выписке.

В медучреждении сказали, что раны заживают, состояние стабилизировалось, он чувствует себя хорошо и готов отправиться домой.

Напомним, ЧП произошло 29 апреля. Собак, напавших на ребёнка, смогли отогнать случайные очевидцы. После этого в республике всерьёз взялись за проблему безнадзорных животных.

КВ
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