В Казани возле РКБ остановили движение из-за семьи уток

В Казани участники дорожного движение на въезде в Казань остановились около клиники РКБ, чтобы семья уток смогла перебежать дорогу целыми и невредимыми.

На видео показано, как девушки подводит взрослую утку и несколько её утят к обочине дороги, пока водители стоят на аварийных сигналах и ждут, когда трасса вновь станет чистой.

Семья пернатых была успешно переправлена на другую сторону дороги, а самым маленьким девушки помогли преодолеть бордюр на пути к маме.