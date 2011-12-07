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В Казани возле РКБ остановили движение из-за семьи уток

В сети появилось видео, снятое участниками движения.

В Казани участники дорожного движение на въезде в Казань остановились около клиники РКБ, чтобы семья уток смогла перебежать дорогу целыми и невредимыми.

На видео показано, как девушки подводит взрослую утку и несколько её утят к обочине дороги, пока водители стоят на аварийных сигналах и ждут, когда трасса вновь станет чистой.

Семья пернатых была успешно переправлена на другую сторону дороги, а самым маленьким девушки помогли преодолеть бордюр на пути к маме.

КВ
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