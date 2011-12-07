Гарик Курягин: «Мы становимся свидетелями, как предвыборная борьба политических сил происходит в просторах Всемирной паутины»

На предстоящей избирательной компании в 2021 году власти введут новый порядок ограничения доступа к незаконной предвыборной агитации в сети Интернет. При обнаружении незаконной агитации, ресурс будет подвержен блокировке через оператора связи или провайдера. Мнения Членов экспертного клуба разошлись по поводу борьбы власти с незаконной агитацией в сети.

По мнению Члена Общественной Палаты КЧР Гарика Курягина, избиратели становятся свидетелями, как предвыборная борьба политических сил происходит в просторах Всемирной паутины. Он добавил, что для того, чтобы предотвращать спекуляции и незаконные действия, органам контроля необходимо иметь мощные рычаги воздействия.

Доцент кафедры государственного права Башкирского государственного университета Кузнецов Игорь заявил, что идея хорошая, но трудновыполнимая. Сейчас в интернете много блогеров-миллионников, мнение которых можно купить за определённую сумму, добавил он.

Руководитель концептуальной площадки «ТатПолит» Руслан Айсин ссылается на то, что сейчас и так достаточно различных ограничительных механизмов в руках власти, что наталкивает на мысли о неуверенности в своих силах у политической элиты.