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Оперштаб РФ разрешил восстановить авиасообщение с Турцией с 22 июня

С 28 июня будет также восстановлено авиасообщение ещё с рядом стран.

Авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. Об этом сообщили в российском Оперштабе по борьбе с коронавирусом. К такому решению пришли после заключения российских экспертов, которые побывали в Турецкой республик

«По итогу заседания Оперштаба было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения», — сказала Светлана Голикова.

С 28 июня будет также восстановлено авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.

Будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

КВ
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