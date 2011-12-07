Оперштаб РФ разрешил восстановить авиасообщение с Турцией с 22 июня

Авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. Об этом сообщили в российском Оперштабе по борьбе с коронавирусом. К такому решению пришли после заключения российских экспертов, которые побывали в Турецкой республик

«По итогу заседания Оперштаба было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения», — сказала Светлана Голикова.

С 28 июня будет также восстановлено авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.

Будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.