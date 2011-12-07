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«Татмедиа» запустило в Заинске радио «Тәртип» на татарском

«Тәртип» ставит своей целью сохранить связь между прошлым и настоящим татарского народа.

Радио «Тәртип» начало своё вещание в Заинске. Оно стало сетевым партнером радиоканала «Заинск 88,0 FM».

В программе радиостанции в Заинске — местные новости, программы, темами которых становятся культура, искусство и история татар, и музыкальные поздравления. Также круглосуточно звучат ретро-песни, золотые хиты, классические произведения, а также качественная современная музыка.

Контент радио «Тәртип» уникален, поскольку направлен на сохранение и продвижение татарской национальной культуры. «Тәртип» ставит своей целью сохранить связь между прошлым и настоящим татарского народа, отмечают на радиостанции.


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