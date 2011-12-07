В День памяти и скорби по ночным улицам Казани пройдет памятное шествие

22 июня в День Памяти и скорби в столице Татарстана пройдет акция «Свеча памяти» — ее участники почтят память героев ВОВ и миллионов советских граждан, которые были казнены, погибли от голода, истощения и болезней в годы войны. Шествие стартует в 2 часа ночи, присоединиться к нему могут все желающие.

«В рамках Международной акции „Свеча памяти“ в Казани состоится памятное шествие от парка им. Горького до парка Победы. Участникам мероприятия предлагают почтить память героев Великой Отечественной войны с лампадками в руках. Акция стартует 22 июня в 02:00 и завершится в 04:00 часов утра. Присоединиться могут все желающие», — рассказали ИА «Татар-информ» в Татарстанском региональном отделении Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

Также 22 июня в память о трагических событиях 1941–1945 годов татарстанцы смогут зажечь виртуальные свечи на платформе деньпамяти.рф.

Узнать больше о событиях ВОВ, изучить архивные документы и исследования об оккупированных в годы войны территорий все желающие могут на сайте Всероссийского проекта «Без срока давности». Участники проекта — профессиональные историки и просто патриоты России. Собирая и анализируя исторические данные, они стремятся установить и подробно осветить обстоятельства выявленных преступлений нацистов и их пособников.