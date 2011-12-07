В дни Сабантуя было задержано в Татарстане 244 нетрезвых водителя

Пока татарстанцы отдыхали с 12 по 14 июня, отмечая День России и народный праздник «Сабантуй», Госавтоинспекция МВД по РТ проводила свои профилактические мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения.

Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД МВД по РТ Айрат Насыров, особое внимание уделяли правоохранители нарушениям, связанным с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Всего с 12 по 14 июня сотрудниками Госавтоинспекции Татарстана было выявлено 244 водителя, которые рискнули сесть за руль с признаками опьянения, из которых 15 человек были задержаны за повторное управление и в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Действующим законодательством, за управление авто с признаками опьянения установлена ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет, а в соответствии с УК РФ, повторное управление в нетрезвом виде наказывается лишением свободы на срок до 2-х лет.

«Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения», — говорит Айрат Насыров.