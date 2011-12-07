В Ironstar Kazan 2021 примут участие спортсмены из Австралии, ЮАР, Ямайки и Мексики

Спортсмены из 16 стран примут участие в международных соревнованиях по триатлону Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор и партнер Ironstar Андрей Кавун.

«Мы с командой посмотрели статистику, чтобы узнать, из каких стран в такое непростое время к нам приехали спортсмены. Честно говоря, мы даже не представляем, как участники смогли к нам добраться из Австралии, ЮАР, Ямайки, Мексики»,- рассказал Андрей Кавун.

Многие участники не смогли приехать из-за пандемии и лишились возможности принимать участие в триатлоне.

Всего в международных соревнованиях примут участие 1500 триателов из которых 300 девушек и 300 детей.