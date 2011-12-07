Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Ironstar Kazan 2021 примут участие спортсмены из Австралии, ЮАР, Ямайки и Мексики

Многие участники не смогли приехать из-за пандемии и лишились возможности принимать участие в триатлоне.

Спортсмены из 16 стран примут участие в международных соревнованиях по триатлону Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор и партнер Ironstar Андрей Кавун.

«Мы с командой посмотрели статистику, чтобы узнать, из каких стран в такое непростое время к нам приехали спортсмены. Честно говоря, мы даже не представляем, как участники смогли к нам добраться из Австралии, ЮАР, Ямайки, Мексики»,- рассказал Андрей Кавун. 

Многие участники не смогли приехать из-за пандемии и лишились возможности принимать участие в триатлоне. 

Всего в международных соревнованиях примут участие 1500 триателов из которых 300 девушек и 300 детей. 

КВ
Лента новостей