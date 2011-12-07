Открытие воссозданного Казанского собора встретят крестным ходом

Торжества, посвященные празднику обретения чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы, пройдут в Казани на следующей неделе.

20 июля в 17.00 в Благовещенском соборе Казанского кремля пройдет всенощное бдение с чтением акафиста Божией Матери. Для молитвенного поклонения в собор Благовещения Пресвятой Богородицы принесут почитаемый список первоявленного образа, переданный в Казань из Ватикана в 2005 году, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

21 июля в 7.00 в Благовещенском соборе будет совершен молебен Божией Матери перед ее Казанским образом. После молебного пения состоится традиционный крестный ход со святыней из Благовещенского собора в Казанско-Богородицкий монастырь.

После принесения святыни в обитель к месту чудесного явления Казанского образа состоится великое освящение воссозданного Казанского собора. Начало чина освящения в 10.00.

После этого в новоосвященном храме пройдет первая Божественная литургия