Пять советов от героев сериалов, как выжить в жару

В этом году в Татарстане побит температурный рекорд жаркого лета 2010-го. Однако в других точках мира бывает и горячее. «Казанские ведомости» подсмотрели в популярных сериалах способы, как отвлечься от неприятных ощущений летом. И первый, конечно, — посмотреть сериалы из нашей подборки.

Отправиться на поиски клада

Герои хита Netflix «Внешние отмели» даром, что могут проводить время в роскошных кондиционируемых особняках, предпочитают расследовать загадочное дело о давно пропавшем сокровище. Палящее солнце и открытое море не пугают подростков, готовых на все ради справедливости.

Сериал понравится поклонникам шоу «Ривердэйл» и «Нэнси Дрю», но он выгодно отличается от братьев по жанру атмосферой незабываемого летнего приключения. Кстати, в конце июля стартует новый сезон, поэтому самое время начать смотреть это шоу.

Проводить время с родными и друзьями

Герои ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» — вот уж кто точно знает все о жаре. В условиях тропического климата они умудряются влипать в самые разнообразные истории, раскрывающие болезни современного общества: сексизм, расизм и другие формы дискриминации.

Но главное, что после всех испытаний персонажи остаются одной семьей и продолжают работать в не слишком удачливом ирландском пабе «У Пэдди». Сериал стартовал еще в 2005 году, поэтому его хватит до конца лета и дольше.

Поехать в деревню изучать местные легенды

Лучшая идея в жару — вырваться из города и поехать в деревню. Если вы можете позволить себе отпуск в селе, вот еще одна идея, чем можно заняться после сенокоса.

Представьте себя персонажами мультсериала «Гравити Фоллз» — задорными двойняшками Диппером и Мейбл, которые приезжают на лето к дяде в хижину в лесу. Любопытные дети обнаруживают в провинциальном городке множество тайн и легенд, и все каникулы посвящают их разгадке. Этот мультсериал подойдет для просмотра всей семьей и способен возродить любопытство к внешнему миру и у взрослых, и у детей.

Заняться спортом

Иногда справиться с жарой помогает загореться — но не от солнца, а идеей. Так героини российского сериала «Чики» решают вместе открыть в провинции фитнес-клуб и пускают все силы и средства на воплощение мечты о состоятельной жизни.

События шоу происходят на русском юге с подсолнухами, арбузами и знойными мужчинами. Сериал захватывает не только социальным реализмом и яркой картинкой, но также балансом личной драмы и качественного юмора.

Научиться чему-то новому

Последуйте примеру детей, читающих летний список литературы, и тоже расширьте кругозор новыми знаниями. Начните учить иностранный язык, освойте незнакомое хобби или, как главный герой сериала «Во все тяжкие», углубитесь в тайны химии. По сюжету отчаявшийся школьный учитель из Альбукерке (почти на границе США и Мексики) получает чудовищный диагноз — в ближайшее время ему грозит смерть от рака.

Чтобы не оставить семью без гроша, Уолтер Уайт решает найти способ, как поддержать родных даже после кончины, и рьяно берется за работу, несмотря на мексиканскую жару и пустыню вокруг. Это один из лучших сериалов XXI века, щедрый на драму, неожиданные повороты сюжета и незабываемые шутки. Шоу получило 16 премий «Эмми», два «Золотых глобуса» и другие почетные награды.