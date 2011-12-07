Скончался имам казанской мечети «Раджаб» Миннавхат хазрат Сагиров, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

«Это очень большая утрата для всех мусульман, Миннавхат хазрат своим собственным примером заряжал людей на совершение добрых дел», — поделились в пресс-службе мечети «Ярдэм».

Причину смерти муфтият не разглашает. Руководство и коллектив ДУМ РТ выразили соболезнования родным и близким имама.

В 2017 году Миннавхат хазрат Сагиров стал имамом мечети «Раджаб», а также был избран председателем совета старейшин мухтасибата Кировского и Московского районов Казани в этом году.