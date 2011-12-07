89-летняя женщина получила закрытый перелом плечевой кости, попав под колеса казанского автобуса

89-летняя женщина попала под колеса казанского автобуса. Об этом пишет пресс-служба ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

Сообщается, что ДТП произошло во время перехода дороги на регулируемой «пешеходке» напротив дома Гагарина, 22. По предварительной версии, 26-летний водитель автобуса ехал по проспекту Ибрагимова со стороны улицы Восстания в направлении улицы Воровского и не заметил, как женщина переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате нарушения женщиной ПДД она получила закрытый перелом плечевой кости и была доставлена в 7-ю городскую больницу.