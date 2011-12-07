Алексей Немов и Рустам Минниханов встретились на Красной площади в Москве

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Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и президент Татарстана встретились на Красной площади в Москве, сообщает ИА «Татар-информ».
Глава республики отметил отличную физическую форму спортсмена, на что Немов ответил: «Готовимся к 100-летию!».
Затем собеседники обнялись.
Напомним, Рустам Минниханов находится на Днях Татарстана в Москве. Ранее глава РТ принял участие в открытии памятника советскому разведчику Исхаку Ахмерову и его супруге Хелен Лоури на Химкинском кладбище.