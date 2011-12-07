Алексей Немов и Рустам Минниханов встретились на Красной площади в Москве

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и президент Татарстана встретились на Красной площади в Москве, сообщает ИА «Татар-информ».

Глава республики отметил отличную физическую форму спортсмена, на что Немов ответил: «Готовимся к 100-летию!».

Затем собеседники обнялись.

Напомним, Рустам Минниханов находится на Днях Татарстана в Москве. Ранее глава РТ принял участие в открытии памятника советскому разведчику Исхаку Ахмерову и его супруге Хелен Лоури на Химкинском кладбище.