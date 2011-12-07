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Бугульминский летний лагерь примет детей с ограниченными возможностями на летнюю смену в 2021 году

Глава Минмолодежи РТ рассказал, что сейчас идут проектные работы по его благоустройству.

Бугульма примет 50 детей с ограниченными возможностями на летнюю смену в 2021 году. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

В ходе онлайн-трансляции он сообщил, что бугульминский летний лагерь был долгое время закрыт, а сейчас идут проектные работы по его благоустройству так, что в нем смогут одновременно отдыхать как обычные дети, так и ребята с ограниченными возможностями.

Так, в следующем летнем сезоне новый лагерь сможет принять почти 250 детей. 

КВ
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