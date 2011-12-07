Фаттахов: Проект экстрим-парка «Урам» продемонстрировал эффективное использование госресурсов

Крупнейший в Европе новый экстрим-парк «Урам» планируют открыть в Казани до 30 августа. Об этом в ходе онлайн-трансляции сообщил глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов.

Министр отметил, что «проект „Урам“ как движение, а в данном случае как экстрим-парк, — это некий ответ на отсутствовавший в какой-то период времени диалог с разной молодежью».

Глава Минмолодежи РТ заявил, что проект позволил объединить большое количество молодежи, что подтвердило востребованность и актуальность инициативы, а также продемонстрировало эффективное использование государственных ресурсов.

Экстрим-парк «Урам» начали строить в Казани под мостом Миллениум с начала этого года. Его площадь достигает 1,9 гектара. На ней, помимо специализированных зон для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах, появятся открытый и закрытый павильоны. Также на территории будут зоны для игр в стритбол и оборудуют площадки для паркура и воркаута.