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Казанские экологи-активисты уберутся в Русско-немецкой Швейцарии

Квест «Чистые игры» будет организован на четырех площадках.

23 августа в Казани пройдет экологический квест республиканского масштаба. В нем будут участвовать молодые активисты Татарстана.

Квест «Чистые игры» будет организован на четырех площадках: в поселке Константиновка, в Русско-немецкой Швейцарии, на пляже Нижнее Заречье, а также вдоль реки Казанка по улице Гаврилова. 

Данный квест – это популярный во всем мире образовательный проект, направленный на развитие экологического образования среди молодежи. Это и уборка территорий, и раздельный сбор мусора, использование интернет-технологий и прочее. Финал и награждение победителей состоится в парке Горького.

Организаторы игры в Татарстане - Региональная общественная организация «Совет детских организаций РТ» и с Республиканской молодежной организацией «Будет чисто», сообщается на сайте минэкологии РТ. 

КВ
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