Казанцы выразили готовность пользования беспилотным такси. Об этом свидетельствуют данные исследования НТИ «Автонет».

Известно, что более трёх четвертей опрошенных россиян готовы были бы пользоваться беспилотным такси, где самый высокий процент позитивных ответов насчитали в столице Татарстана. За беспилотные такси в Казани проголосовало 83%.

А в Москве, тем временем, где сегодня тестируется самое большое количество беспилотных автомобилей в стране, проголосовало за их внедрение в систему 79%. Всего в России, по результатам исследования, проводимого в рамках онлайн-опроса, 77% респондентов ответили, что готовы воспользоваться такой возможностью.

В исследовании участвовали жители всех городов-миллионников России. Пока тестировать транспорт могут только в 13 регионах страны. При этом, в салоне должен находиться страхующий водитель.