Ковидный госпиталь РКБ приостановил сегодня свою работу. Это связано со стабилизацией ситуации по заболеваемости коронавирусом. А также с открытием нового, современного корпуса в Республиканской инфекционной больнице.

«Но надо понимать, что закрытие ковидных госпиталей — вопрос не сиюминутный, — прокомментировал ситуацию замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сегодня на пресс-конференции в ИА „Татар-информ“. — Это серьезный процесс — начиная от прекращения госпитализации пациентов до выписки выздоровевших, перевода на долечивание в другие медучреждения, заканчивая подготовкой к плановой работе. В ближайшее время на плановый режим перейдут Госпиталь ветеранов войн в Казани и 16 городская больница Казани. В районах Татарстана организованные госпитали пока продолжат функционировать».