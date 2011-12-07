Минниханов в Москве открыл памятник разведчику Исхаку Ахмерову

Рустам Минниханов принял участие в открытии надгробного памятника советскому разведчику Исхаку Ахмерову и его супруге Хелен Лоури на Химкинском кладбище Москвы, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Деятельность наших выдающихся соотечественников, таких как Исхак Ахмеров, служит примером для будущих поколений», — сказал глава республики, отметив вклад четы Ахмеровых в победу в Великой Отечественной войне.

В церемонии открытия также принимали участие замдиректора Службы внешней разведки РФ Сергей Герасимов и глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Искхак Ахмеров родился в Оренбургской губернии. В Казани он получил среднее образование. В органах внешней разведки СССР работал с 1932 года. С 1935 года находился в США, где занимался вербовкой агентов в Госдепартаменте, Министерстве финансов и спецслужбах. Там же женился на американке Хелен Лоури.

По возвращении в Москву в 1946 году занял должность замначальника Управления нелегальной разведки КГБ.

Ахмеров был награжден орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями.