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Озеру Лебяжье дали шанс восстановиться самому

К такому выводы пришли участники расширенного заседания ученых и экспертов, посвященного ходу восстановления систем этих озер в пригороде Казани после первого этапа работ по их воссозданию в прежнем виде.

Воплощение на практике проекта второго этапа биотехнических работ экологической реабилитации озер Малое Лебяжье, Большое Лебяжье и Светлое Лебяжье, разработанного учеными Казанского федерального университета, преждевременна. Водному объекту необходимо дать возможность восстановиться в естественных условиях, считают эксперты. 

К такому выводы пришли участники расширенного заседания ученых и экспертов, посвященного ходу восстановления систем этих озер в пригороде Казани после первого этапа работ по их воссозданию в прежнем виде. Научно-технический совет, на котором заслушали итоги наблюдения за состоянием популярного среди казанцев каскада озер Лебяжье, состоялся в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.

КВ
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