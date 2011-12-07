Первая партия противогриппозных вакцин поступит в Татарстан до 31 августа

В абсолютных цифрах это свыше 2 миллионов 341 тысяч человек. В том числе более 607 тысяч детского населения. По оперативным данным, в первой поставке прибудет порядка 30% детских доз и 40% взрослых. В первых рядах санитарные медики рекомендуют получить вакцинацию от гриппа тем, кто наиболее подвержен заболеваниям. Это студенты, медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, дети и беременные (на втором и третьем семестре беременности).

Как пояснила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Любовь Авдонина, замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ, желательно сделать прививку до первой половины октября, то есть до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Новые вакцины содержат все актуальный в данном сезоне штаммы вируса гриппа. На данный момент отрабатывается вопрос о размещении мобильных комплексов у станций метро, работы медицинских кабинетов на выборах в образовательных учреждениях с целью возможности получить процедуру без поездок в поликлиники.















