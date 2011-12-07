ПФР Татарстана сообщил о возможности получения горожанами соцпакета. Подать заявку можно до 1 октября, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по РТ.

Сообщается, что в набор социальных услуг входят лекарственные препараты, которые предоставляются госаптеками, путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, переданные Фондом социального страхования, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Претендовать на соцпакет, по словам управляющего Отделением ПФР по РТ Эдуарда Вафина, могут категории граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма и лиц, пострадавших в результате воздействия радиации. Такую помощь сейчас получают более 147 тыс. татарстанцев.

Чтобы воспользоваться социальной помощью необходимо подать соответствующее заявление в МФЦ, территориальные органы Пенсионного фонда, по предварительной записи, или через Личный кабинет на сайте ПФР. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года.