Студенты КФУ и Университета Канадзавы (Япония) приезжают друг к другу в гости виртуально

Казанский федеральный университет и Университет Канадзавы продолжают расширять программу культурного обмена в онлайн-формате. Сотрудничество вузов развивается в самых различных областях – как в гуманитарных, так и в точных науках, отмечают в пресс-службе КФУ.

В рамках этого партнерства в университетах действуют обменные образовательные программы. Более того – в Университете Канадзавы начал работать офис КФУ, а в Казани открылся аналогичный офис японского вуза. В программе академической мобильности предполагался приезд в Казань 100 студентов из Японии и 70 студентов КФУ – в Японию. Но пандемия COVID-19 внесла свои поправки в намеченные планы, однако выход найден: чтение лекций и встречи студентов, преподавателей двух стран проходят сейчас в виртуальном формате.