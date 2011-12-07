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Татарстанцам расскажут о программах развития села и сельского хозяйства в республике

На вопросы жителей республики ответит министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в рамках программы #ТатарстанОнлайн.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн, сообщают организаторы.

«Какие условия создают для жизни и работы в деревнях и селах, какие программы по развитию села и сельского хозяйства действуют в РТ, какие вопросы сельского хозяйства республики волнуют жителей», — обозначили темы для обсуждения организаторы.

Прямой эфир пройдет 14.00 в официальных сообществах Татарстана в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube. Пользователи смогут задать вопросы спикеру в режиме «онлайн». 

КВ
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